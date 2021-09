COLUMBUS — The Ohio State defensive line will be taking a hit depth-wise against Akron.

Below is the full availability report.

Game-Time Decision

N/A

Unavailable

§ WR Kamryn Babb

§ CB Cameron Brown

§ RB Marcus Crowley

§ WR Julian Fleming

§ DE Tyler Friday

§ DE Javontae Jean-Baptiste

§ BUL Jaylen Johnson

§ OL Trey Leroux

§ LB Mitchell Melton

§ OL Harry Miller

§ OG Thayer Munford

§ DL Noah Potter

§ SAF Josh Proctor

§ OL Ryan Smith

§ DE Tyreke Smith

§ DT Taron Vincent