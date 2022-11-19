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Ohio State Availability Report vs Maryland, TreVeyon Henderson Available

by Caroline Rice0 comments

COLUMBUS, Ohio — Ohio State running back TreVeyon Henderson will return on Saturday at Maryland but running back Miyan Williams is among nine Buckeyes who are unavailable. Wide receiver Jaxon Smith-Njigba is also still unavailable.

You can view the full availability report below.

Ohio State vs. Maryland – Nov. 19, 2022  – SECU Stadium; College Park, Md.        

 

 Game-Time Decision

None

Unavailable

§  RB T.C. Caffey

§  CB Lloyd McFarquhar

§  DE Mitchell Melton

§  LB Jalen Pace

§  RB Evan Pryor

§  LS Bradley Robinson

§  WR Jaxon Smith-Njigba

§  SAF Kourt Williams

§  RB Miyan Williams

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