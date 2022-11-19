Ohio State Availability Report vs Maryland, TreVeyon Henderson Available

COLUMBUS, Ohio — Ohio State running back TreVeyon Henderson will return on Saturday at Maryland but running back Miyan Williams is among nine Buckeyes who are unavailable. Wide receiver Jaxon Smith-Njigba is also still unavailable.
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Ohio State vs. Maryland – Nov. 19, 2022 – SECU Stadium; College Park, Md.
Game-Time Decision
None
Unavailable
§ RB T.C. Caffey
§ CB Lloyd McFarquhar
§ DE Mitchell Melton
§ LB Jalen Pace
§ RB Evan Pryor
§ LS Bradley Robinson
§ WR Jaxon Smith-Njigba
§ SAF Kourt Williams
§ RB Miyan Williams